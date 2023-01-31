



Беннет: я вернусь

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет принял участие в мероприятии, организованном Еврейской федерацией Нью-Йорка, и поделился с аудиторией своими соображениями о текущей ситуации в Израиле и о правительстве, которое он возглавлял.



Согласно сообщению канала КАН, Беннет назвал формирование правительства с идеологически далекими от него элементами огромным шагом, который он с радостью осуществил, сказав, что это правильно для народа Израиля.



На вопрос, вернется ли он в ближайшее время в политику, Беннет ответил: "Вернусь".



Говоря о реформе судебной системы, Беннетт сказал, что поддерживает такой шаг, но считает, чем нынешнее предложение правительства нужно сформулировать “в более умеренных терминах”. По его мнению, по этому вопросу будет достигнут компромисс. Он призвал оппозицию вступить в диалог с правительством, поскольку существует определенная мера ответственности для избранных должностных лиц, и это будет препятствовать радикальным предложениям.