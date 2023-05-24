



Беннет выиграл иск о клевете против раввина

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет выиграл иск о клевете, который подал в конце прошлого года против раввина Ронена Шаулова.



Раввин утверждал, что еврейство покойного отца заявителя Якова вызывает сомнения, и что Мирна Беннет не еврейка, таким образом и сам Беннет - не еврей. Позже Шаулов извинился за ложное заявление.



"Я сожалею о том, что сказал это, и от всего сердца извиняюсь перед семьей Беннетов за причиненную им душевную боль", - сказал раввин.



Теперь суду предстоит принять решение по вопросу о компенсации Беннету.

