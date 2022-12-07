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Беннет подал иск о клевете на миллион шекелей против раввина Ронена Шаулова
07.12.2022 11:47 Аркадий Бочаровский

Беннет подал иск о клевете на миллион шекелей против раввина Ронена Шаулова


  
Бывший премьер-министр Нафтали Беннет подал иск о клевете на сумму 1 миллион шекелей против раввина Ронана Шаулова, которого он обвиняет в клевете на покойных отца и мать Беннета

Раввин утверждает, что еврейство покойного Якова Беннета вызывает сомнения, и что Мирна Беннет не еврейка, и  это, по словам раввина Шаулова означает что и  сам бывший премьер-министр Беннет не еврей.

"Проповедь" раввина Шаулова широко распространилась и была просмотрена на различных каналах с не менее чем 700 000 просмотров.

Тот, кто набирает в Google слова "мать Беннета", увидит автоматическое заполнение запросов "христианка", "гойя" и т.д., что свидетельствует о том, что таковы поисковые запросы широкой аудитории пользователей.

Премьер-министр Беннетт избегал разбирательств с исками о диффамации во время своего пребывания на посту, поскольку он посвящал все свое время управлению страной.

Теперь г-н Беннет решил активно действовать против "машины отравления" и против распространения лжи, отравляющей общественный дискурс.

Адвокаты Беннета сообщили, что полученная по делу компенсация будет передана ассоциациям семей погибших солдат ЦАХАЛа.
 

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