



Беннет подал иск о клевете на миллион шекелей против раввина Ронена Шаулова





Бывший премьер-министр Нафтали Беннет подал иск о клевете на сумму 1 миллион шекелей против раввина Ронана Шаулова, которого он обвиняет в клевете на покойных отца и мать Беннета



Раввин утверждает, что еврейство покойного Якова Беннета вызывает сомнения, и что Мирна Беннет не еврейка, и это, по словам раввина Шаулова означает что и сам бывший премьер-министр Беннет не еврей.



"Проповедь" раввина Шаулова широко распространилась и была просмотрена на различных каналах с не менее чем 700 000 просмотров.



Тот, кто набирает в Google слова "мать Беннета", увидит автоматическое заполнение запросов "христианка", "гойя" и т.д., что свидетельствует о том, что таковы поисковые запросы широкой аудитории пользователей.



Премьер-министр Беннетт избегал разбирательств с исками о диффамации во время своего пребывания на посту, поскольку он посвящал все свое время управлению страной.



Теперь г-н Беннет решил активно действовать против "машины отравления" и против распространения лжи, отравляющей общественный дискурс.



Адвокаты Беннета сообщили, что полученная по делу компенсация будет передана ассоциациям семей погибших солдат ЦАХАЛа.

