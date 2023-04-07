



Бен-Гвир: роспуск правительства - не вариант

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир считает, что сейчас ни в коем случае нельзя распускать правительство на фоне угрозы в сфере безопасности.



Соответствующий пост с критикой предыдущего правительства он опубликовал на своей странице в Facebook.



Бен-Гвир подчеркнул, что его позиции не изменились. Он по-прежнему считает, что политика сдерживания не работает, поскольку ее не признают террористы.



"Свержение правительства не вариант. При всех своих недостатках оно в тысячу раз лучше и ответственнее прежнего по всем параметра. На вопрос, полезно ли и эффективно ли мое пребывание в правительстве, я отвечаю утвердительно", - сказал он.



Министр сказал, что во время правления предыдущего правительства, при министре обороны Бени Ганце "уровень террора подскочил на сотни процентов", когда тот "приютил террориста Махмуда Аббаса в своем доме". Также он раскритиковал заключенное с Ливаном соглашение о демаркации морской границы.



"Даже когда они не за рулем, они продолжают наносить урон. Сообщения, которые они пытались донести до всего мира, поощряя отказников, нанося ущерб экономике, сообщения о том, что ЦАХАЛ распадается, что израильская экономика переживает кризис, что израильское общество рушится, несомненно, являлись поощрением нашего врага к началу военного конфликта. Эти безрассудные безответственные люди - последние, кто может проповедовать нам мораль", - сказал он.



В ответ на слова Бен-Гвира, Ганц призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу уволить министра, обвинив его в потере самообладания.



К критике присоединился также лидер оппозиции Яир Лапид, сказав, что председатель "Оцма Йехудит" опубликовал "убогий и плаксивый пост", в котором "убегает от ответственности и ищет виновных в собственных неудачах"