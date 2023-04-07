



Лапид следом за Ганцем накинулся на Бен-Гвира: "убегает от ответственности"

Лидер оппозиции Яир Лапид раскритиковал министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира, который обвинил оппозицию в нынешнем обострении ситуации в сфере безопасности.



Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.



"В этот печальный день, через несколько часов после убийства двух молодых сестер, Бен-Гвир решает опубликовать убогий и плаксивый пост, в котором лишь убегает от ответственности и ищет виновных в своих же неудачах", - сказал Лапид.



По словам председателя "Еш Атид", он не хочет даже думать о том, что бы сказал Бен-Гвир о нынешнем правительстве, если бы находился в оппозиции.



В завершение Лапид выразил соболезнования семье, потерявшей в результате теракта в Иорданской долине двух дочерей.



Ранее с аналогичным заявлением выступил председатель "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц, призвав премьер-министра Биньямина Нетаниягу уволить Бен-Гвира.

