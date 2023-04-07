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Ганц призвал Нетаниягу уволить Бен-Гвира
07.04.2023 17:27 Алина Груднева

Ганц призвал Нетаниягу уволить Бен-Гвира

Председатель "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц возмутился словами министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира, который обвинил оппозицию в нынешнем обострении ситуации в сфере безопасности.

Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.

"Заявление министра Бен-Гвира — полная потеря самообладания. Никогда еще не было министра, который так много говорил о безопасности и так мало в ней понимал", - сказал Ганц.

Он обвинил Бен-Гвира в том, что тот "саботирует сплоченность народа и подрывает политику сдерживания", в то время как Израиль подвергается ракетным обстрелам, а дочерей израильтян убивают на дорогах.

"Нетаниягу должен осудить его заявление и уволить его", - призвал Ганц.
 

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