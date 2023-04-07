



Ганц призвал Нетаниягу уволить Бен-Гвира

Председатель "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц возмутился словами министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира, который обвинил оппозицию в нынешнем обострении ситуации в сфере безопасности.



Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.



"Заявление министра Бен-Гвира — полная потеря самообладания. Никогда еще не было министра, который так много говорил о безопасности и так мало в ней понимал", - сказал Ганц.



Он обвинил Бен-Гвира в том, что тот "саботирует сплоченность народа и подрывает политику сдерживания", в то время как Израиль подвергается ракетным обстрелам, а дочерей израильтян убивают на дорогах.



"Нетаниягу должен осудить его заявление и уволить его", - призвал Ганц.

