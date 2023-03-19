Бен-Гвир: Решение БАГАЦ против меня – переворот в полном смысле этого слова

Министр национальной безопасности Бен-Гвир раскритиковал Высокий суд после постановления, что он не имеет полномочий отдавать оперативные приказы полицейским.

“Решение о том, что министр может только устанавливать общую политику без какой-либо оперативной возможности ее реализовать, не только беспрецедентно, но и является переворотом в полном смысле этого слова”, – говорится в заявлении министра для прессы после вынесения постановления.

“Премьер-министр и министры правительства – не более чем украшения” для членов суда”, – возмутился он. «”Министр может говорить, что, по его мнению, должно быть сделано, но не может ничего из этого выполнить и обеспечить реализацию своей политики. Выходит, министры – это просто ученые-исследователи, которые могут представлять документы с изложением позиции, но не более того”.