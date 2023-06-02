



Бен-Гвир провел оценку ситуации из-за масштабных пожаров в Израиле

Вечером, 2 июня, министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир провел оценку ситуации с комиссаром пожарно-спасательной службы.



Он получил обзор деятельности за целый день, начиная с утра, когда по всему Израилю вспыхнули масштабные пожары из-за аномальной жары.



"От имени всех граждан Израиля, спасибо героям пожарным по всей стране, которые борются с масштабными пожарами после сильной жары. Особая благодарность комиссару пожарно-спасательной службы, который сам вышел на поле вместе с подчиненными", - сказал Бен-Гвир.



