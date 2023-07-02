



Бен-Гвир призывает полицейских жестко противостоять протестующим в аэропорту

Министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир ожидает, что полиция “не уступит правонарушителям”, если протестующие попытаются заблокировать аэропорт Бен-Гурион в понедельник.



В своем заявлении Бен-Гвир сказал, что правительство “безусловно” поддерживает право на протесты, включая крики.



“Но блокировать города, блокировать улицы, парализовать аэропорт Бен-Гурион – это нарушение национальной безопасности”, – уверен он, отмечая, что “слышал от высокопоставленных полицейских, насколько опасным может быть блокирование аэропорта”.



“Я ожидаю, что полиция обеспечит соблюдение закона и не будет сдаваться правонарушителям и людям, которые хотят нанести вред демократии”, – говорится в заявлении министра.



Организаторы протеста призвали демонстрантов собраться у Терминала 3 в 17:30 в понедельник, чтобы заблокировать доступ в аэропорт.



Полиция заявила о нетерпимости к попыткам заблокировать проезд и ограничила посещаемость до 5000 человек, что вызвало конфронтацию с организаторами, которые отказались отступить.