



Бен-Гвир: приговор Ориан Бен Халифа - не конец ее службы



Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, говоря об осуждении бывшего бойца МАГАВа Ориан Бен Халифа за “нападение” на арабскую женщину в Иерусалиме, сказал: "Для меня приговор не является окончательным и не является концом полицейской службы девушки".



По его словам, "женщина-боец была оправдана по пунктам серьезных правонарушений. Я изучу вердикт, попрошу главу полиции сформулировать свою позицию, и тогда будет принято окончательное решение."

