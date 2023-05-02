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Бен-Гвир: приговор Ориан Бен Халифа - не конец ее службы
02.05.2023 12:07 Аркадий Бочаровский

Бен-Гвир: приговор Ориан Бен Халифа - не конец ее службы


Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, говоря об осуждении бывшего бойца МАГАВа Ориан Бен Халифа за “нападение” на арабскую женщину в Иерусалиме, сказал: "Для меня приговор не является окончательным и не является концом полицейской службы девушки". 

По его словам, "женщина-боец была оправдана по пунктам серьезных правонарушений. Я изучу вердикт, попрошу главу полиции сформулировать свою позицию, и тогда будет принято окончательное решение."
 

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