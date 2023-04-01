



Бен-Гвир похвалил бойцов ЦАХАЛа за молниеносную реакцию

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир прокомментировал сегодняшний автомобильный теракт на шоссе 60.



Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.



"Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в результате чудовищного нападения", -сказал он.



Бен-Гвир похвалил солдат ЦАХАЛа за молниеносную реакцию, благодаря которой был ликвидирован террорист. Министр в очередной раз подчеркнул, что любой террорист, который попытается навредить евреям, поплатится за это.

