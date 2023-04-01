Новости » Политика
Бен-Гвир похвалил бойцов ЦАХАЛа за молниеносную реакцию
01.04.2023 21:53 Алина Груднева

Бен-Гвир похвалил бойцов ЦАХАЛа за молниеносную реакцию

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир прокомментировал сегодняшний автомобильный теракт на шоссе 60.

Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.

"Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в результате чудовищного нападения", -сказал он.

Бен-Гвир похвалил солдат ЦАХАЛа за молниеносную реакцию, благодаря которой был ликвидирован террорист. Министр в очередной раз подчеркнул, что любой террорист, который попытается навредить евреям, поплатится за это.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы