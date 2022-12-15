



Бен-Гвир: "Бахарав-Миара ошибочно думает, что она премьер"

Депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир атаковал юридического советника правительства Гали Бахарав-Миара после того, как она раскритиковала "законодательный блицкриг" новой коалиции.



Об этом сообщает Times of Israel.



"Юридический советник правительства ошибочно думает, что она настоящий премьер-министр Израиля. Любой закон, с которым она не согласна, становится "опасностью для демократии". Обидно, что она не участвует в обсуждениях законопроекта в Кнессете, потому что тогда бы она обнаружила, что проблема в том, что полицейские правила не позволяют министру определять политику, хотя на практике все профессионалы считают что министр должен определять политику деятельности полиции", - заявил Бен-Гвир.



Политики продолжил: "Это важный и срочный закон, который позволит министру национальной безопасности восстановить личную безопасность граждан Государства Израиль, я надеюсь, что наша личная безопасность также важна для юридического советника правительства".