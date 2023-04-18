



Белый дом: президент Бразилии - часть российско-китайской пропаганды

Белый дом в понедельник подверг резкой критике Бразилию после того, как президент Луис Инасио Лула да Силва во время поездки в Китай заявил, что Соединенные Штаты поощряют войну в Украине.



"В данном случае Бразилия пересказывает российскую и китайскую пропаганду, совершенно не обращая внимания на факты", - заявил журналистам пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Кирби.



Лула заявил в субботу во время визита в Пекин, где он встретился с китайским лидером Си Цзиньпином, что "Соединенные Штаты должны прекратить поощрять войну и начать говорить о мире. Европейский союз должен начать говорить о мире".



Кирби сказал, что послание Лулы о войне было "глубоко проблематичным".



Вашингтон не имеет "никаких возражений против любой страны, которая хочет попытаться положить конец войне", - сказал он.



"Очевидно, что мы хотим, чтобы война закончилась", - сказал Кирби. "Это может произойти прямо сейчас, сегодня, если господин Путин прекратит атаковать Украину и выведет свои войска".