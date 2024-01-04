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Белый дом: недавно РФ купила ракеты у КНДР, теперь договаривается с Ираном
04.01.2024 21:24 Алина Груднева

Белый дом: недавно РФ купила ракеты у КНДР, теперь договаривается с Ираном

Россия недавно получила от Северной Кореи баллистические ракеты и пусковые установки.

Об этом сказали 4 января в Белом доме.

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По словам координатора Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби, РФ уже запускала по Украине северокорейские баллистические ракеты. Это произошло 30 декабря и 2 января.

"Иран еще не передал России баллистические ракеты, но Москва заинтересована в такой сделке. Иран и Северная Корея поддерживают Россию", - сказано в заявлении.

Такой комментарий был предоставлен после публикации материала  Wall Street Journal, где было сказано, что РФ планирует закупить у Ирана баллистические ракеты малой дальности.

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