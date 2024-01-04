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WSJ: Россия хочет закупить у Ирана баллистические ракеты
04.01.2024 13:10 Алина Груднева

WSJ: Россия хочет закупить у Ирана баллистические ракеты

Россия планирует закупить у Ирана баллистические ракеты малой дальности.

Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США.

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По их словам, это расширит возможности Москвы по нанесению ударов по инфраструктуре Украины.

Израильские источники в свою очередь сообщили, что в декабре в ходе телефонных переговоров премьер-министр Биньямин Нетаниягу  резко раскритиковал президента РФ Владимира Путина за "опасное сотрудничество" между РФ и Ираном.

 

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