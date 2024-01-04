



WSJ: Россия хочет закупить у Ирана баллистические ракеты

Россия планирует закупить у Ирана баллистические ракеты малой дальности.



Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По их словам, это расширит возможности Москвы по нанесению ударов по инфраструктуре Украины.



Израильские источники в свою очередь сообщили, что в декабре в ходе телефонных переговоров премьер-министр Биньямин Нетаниягу резко раскритиковал президента РФ Владимира Путина за "опасное сотрудничество" между РФ и Ираном.



