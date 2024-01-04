WSJ: Россия хочет закупить у Ирана баллистические ракеты
Россия планирует закупить у Ирана баллистические ракеты малой дальности.
Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США.
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По их словам, это расширит возможности Москвы по нанесению ударов по инфраструктуре Украины.
Израильские источники в свою очередь сообщили, что в декабре в ходе телефонных переговоров премьер-министр Биньямин Нетаниягу резко раскритиковал президента РФ Владимира Путина за "опасное сотрудничество" между РФ и Ираном.