



Бельгия вызвала посла Ирана из-за приговора бельгийцу

Министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб вызвала посла Ирана после того, как в Исламской Республики был приговорен гражданин страны к 40 годам тюремного заключения и 74 ударам плетью.



Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление бельгийского внешнеполитического ведомства.



Работника гуманитарной организации Оливье Вандекастиле приговорен за шпионаж, сотрудничество с враждебными правительствами и отмывание денег.



По версии судебных властей, бельгиец якобы сотрудничал с США против Ирана. Сам же Вандекастиле все обвинения отрицает.

