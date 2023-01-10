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Бельгия вызвала посла Ирана из-за приговора бельгийцу
10.01.2023 19:26 Алина Груднева

Бельгия вызвала посла Ирана из-за приговора бельгийцу

Министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб вызвала посла Ирана после того, как в Исламской Республики был приговорен гражданин страны к 40 годам тюремного заключения и 74 ударам плетью. 

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление бельгийского внешнеполитического ведомства.

Работника гуманитарной организации Оливье Вандекастиле приговорен за шпионаж, сотрудничество с враждебными правительствами и отмывание денег. 

По версии судебных властей, бельгиец якобы сотрудничал с США против Ирана. Сам же Вандекастиле все обвинения отрицает.
 

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