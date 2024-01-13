



Байден: происходящее в мире является переломным моментом в истории

Президент США Джо Байден уверен, что нынешнее время является переломным моментом в истории.



Такое заявление сделал координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.



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"Президент описывает нынешнее время, в котором мы живем, как переломный момент, и он прав. Ведь если вы посмотрите по всему миру, одной из вещей, которая объединяет, является угроза для демократии", - сказал он.



По словам Кирби, угрозы для демократии носят разные характеры. Он подчеркнул, что Байден верит во внешнюю политику США, которая усиливает союзников и партнеров.



"Президент верит во внешнюю политику, которая строится на альянсах и партнерствах, которая признает, что США не могут сделать все сами. Однако наше лидерство является жизненно важным для решения некоторых из этих проблем", - добавил он.