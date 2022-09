Байден приветствовал слова Лапида на Генассамблее ООН

Американский президент Джо Байден приветствовал слова премьер-министра Израиля Яира Лапида о создании двух государств. Байден назвал заявление Лапида "смелым".



"Я приветствую смелое заявление @IsraeliPM Лапида на Генеральной Ассамблее ООН", — написал Байден в Twitter.



"На наш взгляд, решение о создании двух государств путем переговоров остается лучшим способом обеспечить безопасность и процветание Израиля… и дать палестинцам государство, на которое они имеют право", — сказал Байден в обращении на ежегодной встрече высокого уровня ООН.



I welcome @IsraeliPM Lapid's courageous statement at the UN General Assembly: “An agreement with the Palestinians, based on two states for two peoples, is the right thing for Israel’s security, for Israel’s economy, and for the future of our children.”



I could not agree more.