



Лапид с трибуны ООН поддержал решение о двух государствах

Премьер-министр Израиля Яир Лапид выступает на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.



В ходе своей речи он высказал поддержку реализации решения о создании двух государств, сообщает Times of Israel.



"Соглашение с палестинцами, основанное на двух государствах для двух народов, является правильным решением для безопасности Израиля, для экономики Израиля и для будущего наших детей", - заявил Лапид.



Премьер-министр говорит, что большинство израильтян поддерживают решение о создании двух государств.



"Я один из них. Будущее палестинское государство будет мирным. Чтобы оно не стало еще одной террористической базой, с которой можно было бы угрожать благополучию и самому существованию Израиля", - подчеркнул Лапид.



Глава правительства отметил, что Израиль готов снять ограничения с Газы "завтра утром" и помочь ей построить свою экономику.



"У нас только одно условие. Прекратите стрелять ракетами и ракетами по нашим детям. Сложите оружие, верните домой наших детей, и мы вместе построим вашу экономику", - заявил Яир Лапид.

