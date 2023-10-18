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Байден прибыл в Израиль с визитом солидарности
18.10.2023 10:59 Алина Груднева

Байден прибыл в Израиль с визитом солидарности

Президент США Джо Байден приземлился в Израиле, прибыв в страну с визитом солидарности.

В международной аэропорт Бен-Гурион он встречают премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр иностранных дел Эли Коэн.

В аэропорту усилена охрана на фоне того, что накануне, когда страну пытался покинуть канцлер Германии Олаф Шольц, был осуществлен массированный ракетный обстрел центра Израиля из Газы.

В ходе визита Байден проведет переговоры с Нетаниягу, президентом Израиля Ицхаком Герцогом, а также встретится с семьями заложников, захваченных ХАМАСом. Ожидается, что он пробудет в Израиле всего пять часов.

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