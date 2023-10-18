



Байден прибыл в Израиль с визитом солидарности

Президент США Джо Байден приземлился в Израиле, прибыв в страну с визитом солидарности.



В международной аэропорт Бен-Гурион он встречают премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр иностранных дел Эли Коэн.



В аэропорту усилена охрана на фоне того, что накануне, когда страну пытался покинуть канцлер Германии Олаф Шольц, был осуществлен массированный ракетный обстрел центра Израиля из Газы.



В ходе визита Байден проведет переговоры с Нетаниягу, президентом Израиля Ицхаком Герцогом, а также встретится с семьями заложников, захваченных ХАМАСом. Ожидается, что он пробудет в Израиле всего пять часов.