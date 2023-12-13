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Байден назвал ключевую цель Путина в Украине на зиму
13.12.2023 06:44 Алина Груднева

Байден назвал ключевую цель Путина в Украине на зиму

Россия планирует атаковать энергетическую инфраструктуру Украины этой зимой.

По данным "РБК-Украина", такое предупреждение во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленском в Белом доме сделал американский лидер Джо Байден.

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"Мы не должны позволить ему добиться успеха", - сказал Байден.

В ответ украинский лидер в очередной раз настоял на необходимости укреплять противовоздушной обороны страны.

"Украина может победить", - отметил Зеленский.

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