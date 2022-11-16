



Байден: маловероятно, что ракета, взорвавшаяся в Польше была выпущена из России



Президент США Джо Байден заявил, что "маловероятно", что ракета, убившая двух человек на территории Польши, была выпущена из России.

Мистер Байден говорил после того, как он созвал "экстренную" встречу лидеров стран "Большой семерки" и НАТО в Индонезии рано утром в среду для консультаций по поводу инцидента, в результате которого погибли два человека в восточной части Польши недалеко от границы с Украиной.



"Есть предварительная информация, которая это не подтверждает", - сказал мистер Байден журналистам, отвечая на вопрос, была ли ракета выпущена из России.



"По траектории маловероятно, что она была выпущена из России, но посмотрим".

Г-н Байден пообещал в Твиттере "полную поддержку и помощь США в расследовании Польши", а также "подтвердил железную приверженность Соединенных Штатов НАТО".



Он сказал, что проинформировал союзников о своих беседах с господином Дудой и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и что "все присутствующие за столом переговоров" были единодушны в поддержке расследования нападения в Польше.



"Я собираюсь убедиться, что мы точно выясним, что произошло", - сказал г-н Байден. "Затем мы определим наш следующий шаг".