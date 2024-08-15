



Байден и Харрис получили отчет о ситуации на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден вице-президент Камала Харрис получили отчет о ситуции на Ближнем Востоке.



По данным Белого дома, они были проинформированы своими командами по национальной безопасности в оперативном центре.



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"Им сообщили о военных усилиях США по поддержке обороны Израиля. Их также проинформировали о продолжающихся дипломатических усилиях по деэскалации напряженности в регионе и соглашению о прекращении огня и освобождении заложников", — сообщили в Белом доме.