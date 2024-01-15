



Готов ли Байден вернуть хуситов в список террористических организаций?

"Не имеет значения, будут ли они включены в список террористических организаций", - сказал Байден журналистам на мероприятии в Пенсильвании в ответ на вопрос о том, пойдет ли он на этот шаг после усиления своей риторики в отношении хуситов.



В первый год своего пребывания в должности Байден исключил хуситов из списка террористов под давлением прогрессистов, которые утверждали, что это вредит усилиям по доставке гуманитарной помощи в Йемен.



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Администрация заявила, что решила пересмотреть это решение в ноябре на фоне неоднократных нападений хуситов на международные суда в Красном море, которые, как утверждает группировка, были совершены в знак солидарности с палестинцами после 7 октября.



С тех пор никаких обновлений не поступало, но ответ Байдена на вопрос о том, считает ли он хуситов террористической группировкой, заставило многих предположить, что администрация склоняется к тому, чтобы снова признать их террористами.

