



Байден готов к прямым переговорам с Путиным: есть важное условие

Президент США Джо Байден заявил о готовности к переговорам с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Однако для переговоров есть одно важное условие. Об этом президент США заявил во время совместной пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном.



Глава Белого дома готов говорить с диктатором, если это положит конец войне в Украине. По его мнению, для того, чтобы переговоры с Путиным состоялись, Кремль, по меньшей мере, должен проявить заинтересованность в прекращении войны.



Однако, в ближайшей перспективе президент США не планирует разговоры с кремлевским диктатором. Кроме того, Байден назвал действия России в Украине больными. Глава Белого дома осудил российские обстрелы жилых домов, больниц, садов, школ и других гражданских объектов.



В то же время, Байден заверил, что и он, и Макрон будут работать над тем, чтобы привлечь к ответственности Путина за все содеянное им.



“Путин думает, что он может подавить волю всех тех, кто противостоит его имперским амбициям, но атакуя гражданскую инфраструктуру в Украине, перекрывая энергоносители в Европе, чтобы повысить цены, обостряя продовольственный кризис, это наносит ущерб очень уязвимым людям, не только в Украине, но во всем мире. И он не добьется успеха”, – подчеркнул Байден.



Также американский лидер выразил уверенность, что США, Франция и другие союзники как никогда крепко стоят на стороне Украины. Отдельно Байден отметил, что не ожидал, что Россия настолько жестока.

