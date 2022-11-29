



Байден примет Макрона в Белом доме: детали государственного визита

Глава США Джо Байден примет с государственным визитом президента Франции Эммануэля Макрона. Встреча состоится на этой неделе. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Джон Кирби на брифинге.



Глава Франции 30 ноября посетит с вице-президентом Соединенных Штатов Камалой Гаррис штаб-квартиру NASA.



"США таким образом хотят продемонстрировать свое углубленное взаимодействие в космосе, в поддержку науки о Земле, климате, исследовании и освоении космоса", – сообщил Кирби.



По его словам, основные мероприятия пройдут 1 декабря, когда состоится встреча президентов Байдена и Макрона. Стороны ожидают прогресса в определенных областях, а также в развитии отношений в будущем.



В ответ на вопрос, почему для первого государственного визита в Вашингтон избран именно лидер Франции, Кирби объяснил, что "столбом внешней политики Америки является сила альянсов, и Франция – самый древний союзник США".



"Если вы посмотрите на происходящее в Украине, на то, что происходит в Индо-Тихоокеанском регионе, на напряженность в отношениях с Китаем, Франция действительно находится в центре всех этих вещей. Президент Макрон является активным лидером в G7, особенно в Европе", – добавил чиновник.



Отмечается также, что Эммануэль Макрон – единственный из президентов Франции, побывавший в США с государственным визитом дважды. Сообщается, что в поездке в Вашингтон и Новый Орлеан, где будут обсуждаться вопросы "инвестиций, международной организации франкоязычных стран (Франкофонии) и космоса", президенту будет сопровождать большая делегация.



Многие видят приоритеты визита Макрона в необходимости "восстановить контакты с США", омраченные эпизодом с провалом продаж Францией Австралии военных субмарин, поговорить об Украине и протекционизме.



