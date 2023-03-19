



БАГАЦ запретил Бен-Гвиру вмешиваться в деятельность полиции в ходе протестов



БАГАЦ запретил министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру вмешиваться в управление операциями полиции, особенно в отношении демонстраций против правовой революции, продвигаемой правительством.



"Министр не имеет права давать оперативные указания относительно способов реализации своей политики, методов применения силы, средств разгона демонстраций, а также условий относительно времени, места и способа проведения мероприятия", - написал судья Ицхак Амит в ответ на ходатайство по этому вопросу. "Министр должен воздерживаться от дачи оперативных указаний полиции, прямо или косвенно, и это особенно касается протестов и демонстраций против правительства".



Ассоциация гражданских прав, которая подала запрос на временное постановление, заявила в ответ на решение, что "суд четко разъяснил министру Бен-Гвиру границы его полномочий - он не имеет права вмешиваться в действия полиции на демонстрациях. Мы без колебаний вернемся в суд, если окажется, что он продолжает использовать начальника полиции с целью ликвидации демонстраций".