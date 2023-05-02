



БАГАЦ постановил, что усыновленные дети не обязаны проходить ортодоксальный гиюр







БАГАЦ в воскресенье постановил, что нееврейские дети, усыновленные еврейскими родителями, больше не должны проходить ортодоксальный обряд гиюра.



Эта практика была основана на статье 5 израильского Закона об усыновлении детей, 5571-1981, который требовал, чтобы религия усыновителей и ребенка была одинаковой.



Вместо этого БАГАЦ постановил, что необходимо анализировать каждый конкретный случай, потребует ли ребенок перехода в религию приемных родителей, объяснив, что правило полного перехода не "всегда отвечает наилучшим интересам ребенка".



Напротив, суд постановил, что правительство должно рассмотреть "всю совокупность обстоятельств", связанных с необходимостью обращения ребенка в другую веру, включая "его прошлое, его особенности и его трудности".



При этом суд отклонил аргумент государства о том, что гиюр на ранних этапах жизни принесет пользу в дальнейшем, приведя в качестве примера снятие ограничений на вступление в брак.