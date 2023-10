Раввин Замир Исаев призвал евреев, проживающих в Армении, покинуть страну, "пока еще не слишком поздно".



Соответствующее обращение директор Бакинской еврейской школы, председатель азербайджано-грузинской еврейской общины обнародовал в соцсети.



"Я повторяю свой призыв к евреям в Армении: уходите, и если вам нужна помощь, я позабочусь об этом. Бегите, пока не поздно", - сказал он.



По словам Исаева, он предупреждал еще в начале сентября о том, что в Армении евреям находиться опасно. Этот вопрос уже дважды за месяц поднимало министерство по делам диаспоры Израиля.



"К сожалению, в середине праздника Суккот произошло нападение на синагогу в Ереване. Но это было ожидаемо – разжигание ненависти провоцирует насилие и нетерпимость. Мы с отвращением отвергаем любую угрозу нанесения ущерба святым местам", - подчеркнул раввин.

A few weeks ago I warned that staying in Armenia is dangerous for Jews. Israel's Minisry of Diaspora raised the possibility of violence against Jews twice during last month. The reason is Israel's close relations with Azerbaijan, and also the fact that we, rabbis, oppose the… pic.twitter.com/8P46yHSIsa