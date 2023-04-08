



Азербайджан и Иран провели переговоры на фоне растущей напряженности

Министры иностранных дел Ирана и Азербайджана провели переговоры на фоне растущей напряженности между двумя странами.



По данным Reuters, стороны обсудили "проблемы и недопонимание" в ходе двух телефонных разговоров.



"В ходе откровенных и прозрачных дискуссий обсуждались существующие проблемы, недопонимания и решения", — сказано в сообщении.



Уточняется, что министры подчеркнули взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности двух стран.



Ранее Баку выслал четырех иранских дипломатов, обвинив Иран в провокациях. Это произошло на фоне ухудшения отношений в связи с нормализацией отношений между Азербайджаном и Израилем, которого Тегеран считает своим "заклятым врагом".