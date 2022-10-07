



Азербайджан, Армения и ЕС пришли к соглашению

В пятницу, 7 октября, Армения, Азербайджан и ЕС согласовали размещение гражданской миссии Евросоюза на границе между двумя конфликтующими странами.

Об этом сообщила пресс-служба Евросовета.

"Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, в которой обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Они подтвердили, что это будет основой для работы комиссий по делимитации границ и последующее заседание пограничных комиссий состоится в Брюсселе до конца октября", - сказано в сообщении.

В Евросовете отметили, что работа миссии стартует уже в нынешнем месяце и продлится максимум два месяца.