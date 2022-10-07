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Азербайджан, Армения и ЕС пришли к соглашению
07.10.2022 13:19 Алина Груднева

Азербайджан, Армения и ЕС пришли к соглашению

В пятницу, 7 октября, Армения, Азербайджан и ЕС согласовали размещение гражданской миссии Евросоюза на границе между двумя конфликтующими странами.

 
Об этом сообщила пресс-служба Евросовета.
 
"Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, в которой обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Они подтвердили, что это будет основой для работы комиссий по делимитации границ и последующее заседание пограничных комиссий состоится в Брюсселе до конца октября", - сказано в сообщении. 
 
В Евросовете отметили, что работа миссии стартует уже в нынешнем месяце и продлится максимум два месяца.
 
 

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