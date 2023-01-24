



"Автоматическая технологическая аномалия", которая похоронит "дело 4000"

Вокруг процесса по “делу 4000” против Биньямина Нетаниягу разгорелся новый скандал.



Он связан с показаниями главы группы следователей по этому делу, Йоава Телема.



Адвокат Пини Фишлер, сопредседатель комитета полиции в Израильской коллегии адвокатов, прокомментировал показания Йоава Телема, главы следственного отделения управления по борьбе с коррупцией полиции Израиля.



"Вещи говорят сами за себя, я не был удивлен. Йоав Телем, у него много заслуг, я его хорошо знаю. Он был главой национального подразделения по расследованию мошенничества. Сегодня он заместитель начальника отдела разведки полиции Израиля и, по сути, следователь номер 2 в Израиле. Он работал в "Лахав 433" и был послан в СМИ, чтобы рассказать о роли программы Pegasus в деле. Напомню, что сначала они отрицали вопрос о Pegasus, потом это стало понятно. Позже мы говорили о другой оговорке, которая навсегда осталась в моей памяти: "автоматическая технологическая аномалия". И главный вопрос - какова связь между этой "автоматической аномалией" и будущими прослушками в деле".



"Так о чем же говорил Йоав Телем?". Фишлер продолжил: "Вы видите, что его отправили к прессе до того, как он узнал об ужасных функциях Pegasus, просто чтобы успокоить общественность. Позже была создана инспекционная комиссия, но все было итак ясно, система проверяла себя сама. В то время была сформирована инспекционная группа, которая, по моему мнению, находилась в конфликте интересов.



И вот с этой программой и "автоматической технологической аномалией", он приходит к судье и говорит ему: "Вот ордер, давайте подпишем его". Сомнительно, что сам судья сегодня знает, что он подписал, потому что сам Йоав Телем говорит, что он не все знал".



На вопрос: “Что на самом деле имеет в виду Йоав Телем, когда говорит в своих показаниях: "Я был назначен в помощь группе, и только позже мне сообщили о намерении подслушивать, даже если я не знал о средствах"?



"Я не понимаю фразу "я не был в курсе". Я объясню вам это наглядно: Я не знал, что сажаю водителя за руль и говорю ему: "Езжай как хочешь, потому что ты не знаешь правил дорожного движения, знаков, светофоров и водителей, которых ты подвергаешь риску".



Говоря о значении показаний Телема, он сказал: "Прежде всего, это был первый выстрел. Его показания будут длиться около 14 дней. Будет перекрестный допрос с участием Амита Хадада , а также Боаза Бен-Цура. Сколько времени подряд следует допрашивать Ирис Алович? Вы видите, что полицейские до сих пор не знают процедуры. К чему это приведет? Он сам будет подвергаться перекрестному допросу в течение почти двух недель. Вчера было только начало, и это будет лучшее представление в городе. Некоторые промахи и некоторые незаконные вещи в расследовании дела Аловича и его жены, сына Аловича - обо всем этом будут говорить."



О влиянии свидетельских показаний на "дело 4000" Фишлер сказал: "Я не пророк. Но оно может повлиять и убедить судей в ходатайствах, которые уже были поданы на предыдущей стадии, отменить обвинительное заключение и, конечно же, вынесение оправдательного приговора по делу 4000. Но самое главное, что это ведет к одному: вы видите, что подразделение "Лахав 433" должно быть расформировано. Вы убедитесь в этом, и мы поговорим об этом позже".