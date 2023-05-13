



Авиасообщение между Россией и Грузией могут возобновить с 16 мая

Российская авиакомпания "Азимут" и грузинская Georgian Airways планируют запустить рейсы из Москвы в Тбилиси со следующей недели.



Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на источники, близкие к российским властям и к "Азимуту".



"Азимут" может начать полеты из "Внуково" в Тбилиси с 16 мая, Georgian Airways – с 18 мая, заявили источники.



"Может, не 18-го, а чуть позже. Надеюсь, в ближайшие десять дней начнем полеты", – заявил президент Georgian Airlines Тамаз Гаиашвили.



По его информации, "Азимут" готовится к полетам в Тбилиси со следующей недели.



Оба перевозчика уведомили аэропорт Тбилиси о рейсах из России, подтвердил директор по корпоративным коммуникациям турецкого холдинга TAV Airports, который управляет аэропортом грузинской столицы, Эрхан Устундаг.



По словам источника, "Азимут" планирует летать в Тбилиси шесть раз в неделю.



Начало продажи билетов на рейсы между Тбилиси и Москвой специалисты Georgian Airways собираются обсудить в начале следующей недели.



По информации, "Азимут" будет выполнять полеты на самолетах Superjet, которые принадлежат российским лизинговым компаниям и на них не распространяются санкции, запрещающие обслуживание в иностранных аэропортах.



10 мая президент РФ Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и одновременно снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.



Представители официального Тбилиси приветствовали решение Москвы и объяснили это интересами тех граждан Грузии, которые проживают на территории России и у которых возникали сложности с приездом на родину.



