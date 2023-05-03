



Атака на Кремль: в Киеве ответили на обвинения Москвы

В Украине опровергли обвинения Москвы в том, что Киев якобы причастен к ночной атаке Кремля при помощи беспилотников.



Соответствующее заявление днем, 3 мая, сделал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.



"У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль. Но, как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих", – подчеркнул он.



По словам представителя Зеленского, теракт, коим Кремль назвал ночную атаку, это когда из-за российских ракетных обстрелов разрушаются подъезды жилых домов в Днепре и Умани, или же обстреливается вокзал в Краматорске.



"А то, что произошло в Москве, очевидно - нагнетание ситуации перед 9 мая. Ожидаемый прием от наших противников", – подчеркнул Никифоров.

