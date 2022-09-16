



Армия Азербайджана продвинулась на 7,5 км вглубь Армении

Вооруженные силы Азербайджана продвинулись на 7,5 км вглубь Армении в направлении приграничного города Джермук. С начала боев погибли более 130 армянских военнослужащих, Баку сообщил о 77 погибших.



Об этом пишет Deutsche Welle, ссылаясь на сообщения начальника Генштаба ВС Армении Эдварда Асряна. Он отметил, что к началу боевых действий 13 сентября расстояние от Джермука до границы с Азербайджаном составляло около 12 км.



"Сейчас силы противника находятся в 4,5 км от города Джермук", – сказал Асрян.



По его словам, вооруженные силы Азербайджана также зашли на глубину от одного до двух километров в направлениях населенных пунктов Неркин Анд Сюникской области и Шоржа Гегаркуникской области.



Как сообщили в Генштабе ВС Армении, армия Азербайджана продвинулась на территорию Армении по шести направлениям.



"В некоторых направлениях мы потеряли некоторые боевые позиции, и противник смог большими подразделениями ворваться вглубь нашей обороны. В некоторых направлениях нам удалось отбросить противника на исходные позиции", - сказал Асрян.



Кроме того, Ереван сообщил, что вооруженные силы Азербайджана обстреляли город Мартуни, который находится в 125 км к востоку от Еревана.

По словам премьер-министра страны Никола Пашиняна, в ходе боев погибли 135 военнослужащих Армении, но их количество, вероятно, продолжит расти.

Со своей стороны Азербайджан сообщил о 77 погибших.