



Армения отдает Азербайджану свои приграничные села

В начале марта 2024 года Азербайджан потребовал от Армении освободить восемь сел на границе. Чтобы избежать новой войны, власти Армении передали Азербайджану четыре села приграничной Тавушской области.



Местные жители начали выступать против решения Еревана. Люди требуют отказаться от территориальных уступок и просят о помощи международные правозащитные организации.

