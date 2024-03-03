



Анкара: Украина и РФ достигли лимита войны

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан считает, что Украина и Россия уже достигли того лимита, которого можно достигнуть посредством войны.



Такое заявление он сделал 3 марта.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Мы считаем, что настала пора для прекращения огня в Украине. Прекращение огня не означает признания оккупации. Обе стороны, похоже, достигли предела того, чего они могут достигнуть войной", — отметил министр.



По словам Фидана, пора отделись понятие признания оккупации и суверенитета от вопроса прекращения огня.