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Анкара: Украина и РФ достигли лимита войны
03.03.2024 15:08 Алина Груднева

Анкара: Украина и РФ достигли лимита войны

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан считает, что Украина и Россия уже достигли того лимита, которого можно достигнуть посредством войны.

Такое заявление он сделал 3 марта.

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"Мы считаем, что настала пора для прекращения огня в Украине. Прекращение огня не означает признания оккупации. Обе стороны, похоже, достигли предела того, чего они могут достигнуть войной", — отметил министр.

По словам Фидана, пора отделись понятие признания оккупации и суверенитета от вопроса прекращения огня.

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