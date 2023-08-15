



Амсалем: те, кто поддерживают бунт резервистов, должны гнить в тюрьме

Министр регионального развития Израиля Давид Амсалем призвал наказать резервистов, отказывающихся являться на службу в знак протеста против правовой реформы.



Соответствующее заявление он сделал в эфире радиостанции "Галей ЦАХАЛ".



"В ЦАХАЛе произошел бунт. В любой нормальной армии мира с мятежниками поступают так, как они того заслуживают", - считает Амсалем.



По словам министра, мятеж резервистов войдет в учебники истории, благодаря которым спустя 20-30 лет люди узнают о том, кто руководил этим процессом, и что вообще произошло.



Говоря об этом, Амсалем резко раскритиковал начальника Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенанта Герци Халеви и командующего ВВС генерал-майора Томера Бара. Он обвинил их в подрыве боеспособности ЦАХАЛа.



Политиков и общественных деятелей, которые поддерживают отказников, министр призвал посадить в тюрьму, дав им пожизненное.



"Одной из задач ШАБАКа является борьба с подрывом государственных институтов. Глава ШАБАКа должен сегодня же арестовать Аарона Барака, Эхуда Барака, Дана Халуца и им подобных. Я считаю, что они должны гнить в тюрьме до конца своих дней", - добавил он.