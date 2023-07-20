



Алжир недоволен признанием Израилем суверенитета Марокко над Западной Сахарой

Алжир в четверг, 20 июля резко раскритиковал признание Израилем марокканского суверенитета над спорным регионом Западная Сахара, заявив, что этот шаг является нарушением международного права. Марокко считает Западную Сахару своей территорией, но поддерживаемое Алжиром военно-политическое движение "Полисарио" хочет, чтобы там было независимое государство.



В 2020 году президент США Дональд Трамп признал претензии Марокко на территорию в обмен на возобновление Марокко дипломатических отношений с Израилем. 17 июля Израиль признал суверенитет Марокко.



“Решение никоим образом не может узаконить суверенитет над оккупированными землями Сахары”, – говорится в заявлении МИД Алжира.



Алжир разорвал дипломатические отношения с Марокко в 2021 году, сославшись на “враждебные действия”. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил в этом году, что отношения между двумя странами достигли “точки невозврата”.



Две североафриканские страны, имеющие общую границу, на протяжении десятилетий ведут ожесточенное соперничество из-за Западной Сахары.

