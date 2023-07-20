



В Западной Сахаре возмущены решением Израиля относительно Марокко

Поддерживаемое Алжиром военно-политическое движение "Полисарио" возмущено планами израильского правительства признать суверенитет Марокко над Западной Сахарой.



В заявлении группировки сказано, что это "бессмысленно".



"Такая позиция, исходящая от сионистского режима или любой другой стороны, чтобы узаконить марокканскую оккупацию Западной Сахары, является недействительной", — сказано в заявлении.



Ранее в Рабате сообщили о том, что Израиль намерен признать суверенитет Марокко над Западной Сахарой. В связи с этим король Марокко пригласил с официальным визитом премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



В "Полисарио" на это ответили, что такое событие лишь "укрепит решимость народа вести национальную борьбу на нескольких фронтах".



"Осуждаем подрывные действия, направленные на дестабилизацию региона", - сказано в заявлением.