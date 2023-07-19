



Король Марокко пригласил Нетаниягу в Рабат

Король Марокко Мохаммед VI пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу посетить Рабат с официальным визитом.



Об этом сообщает канцелярия главы израильского правительства.



В частности, марокканский монарх поблагодарил Еврейское Государство за намерение признать суверенитет страны над Западной Сахарой.



По словам Мохаммеда VI, визит Нетаниягу откроет "новые возможности для укрепления связей между народами".



В канцелярии премьер-министра сказали, чтобы работают над тем, чтобы в ближайшее время назначить официальную дату визита главы израильского правительства в Рабат.