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Король Марокко пригласил Нетаниягу в Рабат
19.07.2023 20:14 Алина Груднева

Король Марокко пригласил Нетаниягу в Рабат

Король Марокко Мохаммед VI пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу посетить Рабат с официальным визитом.

Об этом сообщает канцелярия главы израильского правительства.

В частности, марокканский монарх поблагодарил Еврейское Государство за намерение признать суверенитет страны над Западной Сахарой.

По словам Мохаммеда VI, визит Нетаниягу откроет "новые возможности для укрепления связей между народами".

В канцелярии премьер-министра сказали, чтобы работают над тем, чтобы в ближайшее время назначить официальную дату визита главы израильского правительства в Рабат.

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