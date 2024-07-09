



Алексей Журавлев предложил лишить Примадонну имущества и записать в иноагенты

Российский депутат Алексей Журавлев призвал Госдуму лишить Пугачеву недвижимости и записать в иноагенты за дискредитацию армии.



Потому что Алла Борисовна дискредитировала армию, разместив в своем Instagram фотографию раненного российскими фашистами ребенка из киевской детской больницы ОХМАТДИТ. Ну и написала страшно обличительную фразу: “Бог терпелив. Но у всего есть предел”. Правда, очень дискредетирует?



Кто такая Алла Борисовна, мы все знаем. Можно даже фамилию не называть.



Но тут вот в чем дело. Кто такой Журавлев, мы тоже знаем, а черепахи, те вообще бегут без оглядки.