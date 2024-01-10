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Алексей Навальный пошутил в суде по видеосвязи из арктической тюрьмы
10.01.2024 19:59 MIGnews.com

Алексей Навальный пошутил в суде по видеосвязи из арктической тюрьмы

Улыбающийся и шутящий Алексей Навальный в среду, 10 января, предстал перед судом по видеосвязи из арктической колонии, где он отбывает 19-летний срок.

Это первый раз, когда российского оппозиционера показали на камеру с момента его перевода в отдаленную тюрьму.

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Российские новостные агентства опубликовали изображения Навального в черной тюремной одежде в прямом телеэфире из колонии "особого режима" в городе Харп, расположенном в Ямало-Ненецком округе примерно в 1200 км к северо-востоку от Москвы.

На слушаниях Навальный шутил об арктической погоде и спрашивал, устроили ли сотрудники его бывшей тюрьмы вечеринку, когда его перевели.
 

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