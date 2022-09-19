



Айзенкот: Те, кто хотят вернуться в Гуш-Катиф, навлекут беду

Гади Айзенкот, являющийся третьим номером партии а-Махане а-Мамлахти, выступая перед студентами в Эфрате, заявил, что “те, кто хочет вернуться в Гуш-Катиф, навлекут беду, роспуск гражданской администрации и Палестинской администрации, станут для нас катастрофой.”.



“Моя основная позиция заключается в том, что поселение является ценностью при условии, что оно отвечает национальным интересам и соответствует закону. Я за сохранение блоков поселений и их укрепление. Вы должны понимать, что какое бы ни было правительство, оно разрушит незаконные поселения”, - заявил он.



Айзенкот также прокомментировал волну терроризма. По его словам, “даже самый большой оптимист понимает, что угрозы нам будут продолжаться".



"Будучи главой оперативного управления Генштаба ЦАХАЛа в 2005 году, мне реальность казалась сумасшедшей. Упорными боями удалось искоренить терроризм. Вы должны понимать, что сегодняшняя реальность взрывоопасна. Терроризм может вернуться. Но главный вызов — это стойкость израильского общества. Для этого необходима политическая стабильность”, - сказал он студентам.



איזנקוט באפרת: "אלה שרוצים לחזור לגוש קטיף, לפרק את המנהל האזרחי ואת הרשות הפלסטינית ימיטו עלינו אסון". pic.twitter.com/2Mcz2EYNU7 — חנן גרינווד (@hanan_green) September 18, 2022