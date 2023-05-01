



Адвокат Трампа заявляет о предвзятости судьи

Адвокат бывшего президента США Дональда Трампа требует отмены судебного разбирательства по делу об изнасиловании, заявляя, что судья, наблюдающий за гражданским процессом в Федеральном суде, вынес предвзятое решение в отношении Трампа.



Адвокат Джо Такопина ссылается на "повсеместные несправедливые и предвзятые решения" судьи Льюиса А. Каплана в качестве основания для просьбы об отмене судебного разбирательства, изложенной в письме на имя судьи.



Поскольку неправосудные решения, хотя и часто запрашиваются на судебных процессах, редко удовлетворяются, Такопина, скорее всего, надеется, что судья удовлетворит один из вариантов его альтернативных запросов.



В них Такопина просил, чтобы Каплан исправил протокол на любые решения, которые неверно характеризуют доказательства, или позволил Такопине большую свободу действий при допросе Э. Джин Кэрролл, обозревателя, которая в ноябре подала иск против Трампа на основании закона штата Нью-Йорк, позволяющего жертвам сексуального насилия временно подавать в суд на других людей за нападения, произошедшие даже десятилетия назад.



79-летняя Кэрролл дала показания на суде, который начался на прошлой неделе, что Трамп изнасиловал ее в примерочной универмага Bergdorf Goodman в центре Манхэттена, скорее всего, весной 1996 года. Она сказала, что случайная встреча свела их вместе в эпизоде, который был веселым и флиртующим, пока Трамп не стал агрессивным в примерочной.



76-летний Трамп долгое время отрицал, что изнасилование имело место, что он был в магазине с Кэрролл или что он вообще знал ее помимо мимолетных моментов, когда они были сфотографированы в групповой обстановке в другие годы.



На фоне шквала публичных опровержений и оскорблений со стороны Трампа, которые побудили Кэрролл добавить к иску заявление о клевете, Трамп также настаивает на том, что Кэрролл руководствовалась политическими мотивами и желанием продать копии мемуаров 2019 года, в которых она впервые публично рассказала о своих заявлениях об изнасиловании, когда Трамп еще был президентом.



Кэрролл заявила, что она бы навсегда сохранила свое обвинение в тайне, если бы не движение #MeToo, получившее широкое распространение в 2017 году.



Ожидается, что Кэрролл будет давать показания сегодня, 1 мая, в течение третьего дня, а Такопина - в течение второго дня перекрестного допроса. Трамп не присутствовал на судебном процессе, который, как ожидается, продлится до конца недели.



