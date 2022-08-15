



Аарон Барак "не знает" почему Гидеон Саар отказался от реформы судебной системы

Израильские СМИ утверждают, что причиной, по которой министр юстиции Гидеон Саар отложил исполнение плана по разделению полномочий юридического советника правительства, стали опасения открытой негативной реакции со стороны Аарона Барака.



Согласно одному из источников 14 канала, разделение роли омбудсмена было главным предвыборным обещанием Саара - он стремился урезать полномочия юридического советника правительства, считая, что у этой должности слишком много власти и влияния. Это обещание выполнено не было.



Источники близкие к правительству утверждают, что в августе прошлого года в офисе министра юстиции в Тель-Авиве состоялась встреча Саара с бывшими высокопоставленными чиновниками судебной системы во главе с отставным председателем Верховного суда Аароном Бараком.



В интервью 14 каналу Аарон Барак подтвердил, что встречался с Сааром и ясно дал ему понять, что если Саар попытается привести свой план в исполнение, Барак будет сражаться с ним, публично выразив свою позицию.



На встрече с Сааром также присутствовали бывший председатель Верховного суда Дорит Бейниш и судья Эдна Арбель, которые поддержали позицию Барака против судебной реформы.



Саар во время своей предвыборной кампании прошлого года заявлял, что юридический советник правительства имеет слишком большую власть, и был полон решимости выполнить свое обещание.



Но на защиту полномочий омбудсмена встал Барак, который и сделал эту должность такой влиятельной в Израила. В качестве юрисконсульта правительства в 1970-х годах, Барак вынудил Ицхака Рабина уйти в отставку из-за дела с долларовым счетом.



Однако теперь, когда страсти по поводу реформы вроде бы улеглись, Барак отказывается признавать свою роль в произошедшем.



"Я тихий еврей. Я понятия не имею, почему министр передумал", – говорит Барак, отвечая на вопросы журналистов.



Канцелярия министра юстиции Гидеона Саара заявила, что позиция министра по этому вопросу не изменилась. А проведению реформы помешал роспуск Кнессета.

