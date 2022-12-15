



91% мужчин-ультраортодксов не служит в армии

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала сегодня 15 декабря оценку ситуации с кадрами на 2022 год - и данные интересны. Доля новобранцев в самых высоких социально-экономических кластерах выше, чем их доля в населении. То есть 40% населения Государства Израиль относятся к социально-экономическим кластерам, но их доля в ЦАХАЛе - 55%.



Показатель призыва в ЦАХАЛ - обязательный призыв (включая ультраортодоксов) - составляет 68,8% среди мужчин. 16,4% имеют освобождение от призыва для изучающих Тору, а 14,8% имеют другие освобождения. В ультраортодоксальном секторе - 91% не призываются в ЦАХАЛ, в то время как в светском секторе - 88% призываются. Среди традиционных евреев - 83% записались в ЦАХАЛ в 2022 году. Среди женщин 55,5% поступили на службу, 36,3% не поступили на службу по религиозным мотивам и 8,2% - по другим причинам.



Из данных, опубликованных ЦАХАЛом, следует, что большинство солдат с высоким социально-экономическим индексом служат в сухопутных войсках.



Мужчины с профилем 70 и выше показывает, что 72% из них служат на боевых должностях, 9% - в добровольческих подразделениях, 8% - на технологических и 11% - на других должностях. Также видно, что большинство военнослужащих-женщин с высоким профилем задействованы на должностях, связанных с обнаружением целей и разведкой.



Данные также показывают, что большинство тех, кто имеет боевой профиль, поступают на службу для участия в боевых подразделениях (80%). 81% лиц с боевым профилем 70 и выше направляются в боевые подразделения, 72% - в сухопутные боевые подразделения.

