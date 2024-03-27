



90-летнего Владимира Познера задумали вернуть в эфир

Первый канал собрался показать документальный фильм о ведущем в честь его 90-летия. При этом сам Познер пропал с экрана после начала спецоперации. Некоторых общественников уже возмутил показ картины, посвященной “неоднозначной личности”. Сам Познер заявил “Газете.Ru”, что фильм подарком не считает. “Я предпочел бы, чтобы мой день рождения не стал публичным событием. Хотя понимаю, что продолжаю оставаться публичной фигурой. Могу только добавить, что я не принимал участия в этом фильме”, — заявил он.



Относительно позиции Познера о войне, которую начала Россия против Украины, известно, действительно мало. Сам Познер не раз был замечен в пророссийских тусовках. Впрочем, он довольно быстро перестал там светиться, - его же коллеги стали задавать ему неудобные вопросы. А поскольку Познер привык жить хорошо и спокойно, то ответов на любые вопросы он всячески избегал. Спустя год после начала большой войны, Познер принял участие в конференции по Украине, где долго говорил о вероломстве НАТО и предопределенности войны, а в конце послал всех русских пропагандистов в ад, чем наделал много шума в России.

