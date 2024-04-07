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Журналисты выяснили план Трампа на Украину
07.04.2024 19:13 Алина Груднева

Журналисты выяснили план Трампа на Украину

Дональд Трамп в случае победы на выборах президента США попытается оказать давление на Украину для завершения войны.

Его план выяснили журналисты The Washington Post.

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Согласно сообщению, в частных разговорах он хвастался, что будет давить на Украину, чтобы та пошла на территориальные уступки России. В частности, он будет настаивать на отказе Киева от Донбасса и Крыма.  В предвыборном штабе Трампа отказались комментировать эту публикацию.

"Любые предположения касательно плана Трампа исходят из неназванных и неинформированных источников, не имеющих никакого представления о том, что происходит или что произойдет", - сказала представительница штаба Каролайн Ливитт.

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