



Я никогда не уйду: Трамп пообещал продолжить президентскую гонку в любом случае

Экс-президент США Дональд Трамп намерен участвовать в выборах президента США в 2024 году, даже если он будет к тому времени осужден судом. Об этом он заявил Politico.



“Я никогда не уйду”, – сказал Трамп.



Федеральная прокуратура США выдвинула против бывшего президента обвинения по 37 пунктам по эпизодам, связанным с ненадлежащим обращением с секретными материалами, отказом возвращать их в распоряжение государственных служб, попытками ввести в заблуждение следствие и другими.



Ожидается, что Трамп 13 июня должен сдаться правосудию в Майами. После этого ему изберут меру пресечения, а материалы стороны обвинения будут опубликованы. Дата начала судебного процесса по этим обвинениям пока не определена.



На март 2024 года намечено начало еще одного судебного процесса против Трампа, по которому он обвиняется в фальсификации финансовой отчетности.

Законодательство США не ограничивает для отбывающих наказание участие в выборах президента, если такой запрет не будет прямо сформулирован решением суда.